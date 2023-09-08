Российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью €550 тыс.
Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили украинский беспилотник чешского производства Primoco One стоимостью €550 тыс., сообщил «РИА Новости» командир отряда с позывным «Сатурн».
По словам военного, беспилотник летел со стороны Запорожья в направлении Энергодара. Когда бойцы «Барса-10» заметили его, то сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища (оно сильно обмелело после разрушения Каховской ГЭС в июне этого года).
7 сентября несколько украинских дронов атаковали город Энергодар в Запорожской области. По словам врио главы администрации региона Евгения Балицкого, беспилотники совершили атаку на многоквартирный дом, попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление. Пострадавших среди жителей дома нет, уточнил глава региона.