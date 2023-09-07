Мосгорсуд смягчил приговор бывшему схимонаху Сергию

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мосгорсуд сократил на один месяц срок лишения свободы для бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), осужденного по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее защита Романова подала апелляционную жалобу и потребовала оправдательный приговор. «Апелляционная жалоба защиты удовлетворена частично, наказание Романову смягчено на один месяц, всего до 6 лет и 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Суд также частично удовлетворил жалобу защиты соратника Романова Всеволода Могучева. Его срок заключения сократили на один месяц, и теперь составляет 4 года и 11 месяцев.

В качестве смягчающего обстоятельства у Романова суд установил занятие благотворительностью, у Могучева — наличие на иждивении родственников.

В июне 2020 года Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. В своих проповедях он называл выдумкой COVID-19, выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавируса и заявлял об угрозе чипизации населения, вреде 5G, а также требовал сменить власть в России. Всех, кто верит в пандемию, священнослужитель «предал анафеме».

Первый приговор Сергию вынесли в ноябре 2021 года, признав виновным в самоуправстве и склонении к самоубийству. Тогда его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Суд посчитал доказанной версию обвинения, согласно которой священнослужитель, несмотря на отлучение от церкви, незаконно мешал проведению религиозных обрядов и инвентаризации зданий Среднеуральского монастыря, «публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству» и размещал в интернете видеозаписи с призывами к суициду под видом официальной христианской идеологии.

В январе 2023 года суд вынес второй приговор. Романова признали виновным в ст. 282 УК РФ (разжигание вражды и ненависти, совершенное организованной группой), по этому делу он получил пять с половиной лет колонии. В общей сложности приговор экс-схимонаха Сергия составил семь лет.