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Бывший схимонах Сергий получил семь лет колонии

Суд в Москве приговорил экс-схимонаха Сергия к семи годам колонии
Священнослужитель публиковал видео с речами, которые способствовали возбуждению вражды «к евреям, мусульманам, католикам и иудеям», он вину не признал. Ранее Сергия осудили за склонение к суициду под видом христианской идеологии
Бывший схимонах Сергий
Бывший схимонах Сергий (Фото: moscowcourts / Telegram)

Бабушкинский суд приговорил схимонаха Сергия (Николая Романова) к пяти с половиной годам колонии общего режима по второму уголовному делу о разжигании ненависти, говорится в телеграм-канале СК. С учетом первого приговора он получил семь лет лишения свободы.

Нынешнее дело завели за размещенные в интернете видеозаписи с речами Сергия, в которых следователи обнаружили слова, «способствующие возбуждению ненависти и вражды в отношении евреев, иудеев, мусульман и католиков».

Суд также приговорил его помощника Всеволода Могучева к пяти годам общего режима.

Статья 282 УК, п. «в», ч. 2, по которой обвиняли Романова и Могучева, предусматривает в качестве предельной меры наказания шесть лет заключения.

Первый приговор Сергию вынесли в ноябре 2021 года, признав виновным в самоуправстве и склонении к самоубийству, его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Суд посчитал доказанной версию обвинения, согласно которой священнослужитель, несмотря на отлучение от церкви, незаконно мешал проведению религиозных обрядов и инвентаризации зданий Среднеуральского монастыря, «публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству» и размещал в интернете видеозаписи с призывами к суициду под видом официальной христианской идеологии.

В июне 2020 года Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. В своих проповедях он называл выдумкой COVID-19, выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавируса и заявлял об угрозе чипизации населения, вреде 5G, а также требовал сменить власть в России. Всех, кто верит в пандемию, священнослужитель «предал анафеме».

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Защита схиигумена Сергия указывала на возраст обвиняемого, которому в марте исполнится 68 лет. «Он не забыл поблагодарить государственного обвинителя, которая просила приговорить его к семи годам лишения свободы, за то, что она верит в его здоровье и в то, что он проживет этот срок в тюрьме», — прокомментировал Business FM адвокат Павел Бабиков. Романов и Могучев отрицают вину.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бабушкинский суд Москва
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