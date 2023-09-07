Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ
В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, переводившего деньги ВСУ на покупку оружия, против него завели дело о госизмене. Об этом сообщило краевое управление спецслужбы, передает «РИА Новости».
По данным УФСБ, житель Хабаровска переводил деньги одному из формирований ВСУ для покупки оружия, боеприпасов и беспилотников. Помимо этого он планировал совершать другие «подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона» и участвовать в боях на стороне Киева.
Следователи возбудили дело по ст. 275 УК России «Госизмена». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее, 6 сентября, ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу Украине данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае. В отношении него завели дело по статье о государственной измене.
По данным спецслужбы, 23-летний мужчина переписывался с человеком, который имел украинский абонентский номер и позиционировал себя как представитель военных формирований Украины.
За день до этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края при попытке выехать на Украину для вступления в ряды ВСУ.
4 сентября ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержала изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы в Запорожской области. Мужчина собирал бомбы по заданию ГУР Минобороны Украины. У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и три взрывателя замедленного действия.