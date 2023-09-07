branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
В греческом клубе сообщили о переговорах с Аланом Дзагоевым Спорт, 12:07
Балицкий сообщил о массированных ударах по ВСУ при ротации у Работино Политика, 12:06
Как топливные бонусы автомобилистов помогают решать социальные проблемы Тренды, 12:05
Двое детей погибли после наезда фуры на колонну подростков на велосипедах Общество, 12:02
Появился трейлер нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» Life, 11:54
Основатель Tornado Cash не признал в суде вину в отмывании $1 млрд Крипто, 11:51
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 11:47
Лидер женской сборной Молдавии погибла в 26 лет Спорт, 11:45
Ждать ли ралли на рынке нефти и как на этом заработать частному инвестору Pro, 11:38
В Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн Общество, 11:36
Украинские власти сообщили о ночных ударах в Одесской области Политика, 11:35
Условия по льготной ипотеке могут изменить. Что это значит для рынка Недвижимость, 11:34
Goldman Sachs допустил рост цены Brent до $107 за баррель Инвестиции, 11:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ

ФСБ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене после перевода денег ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, переводившего деньги ВСУ на покупку оружия, против него завели дело о госизмене. Об этом сообщило краевое управление спецслужбы, передает «РИА Новости».

По данным УФСБ, житель Хабаровска переводил деньги одному из формирований ВСУ для покупки оружия, боеприпасов и беспилотников. Помимо этого он планировал совершать другие «подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона» и участвовать в боях на стороне Киева.

Следователи возбудили дело по ст. 275 УК России «Госизмена». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее, 6 сентября, ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу Украине данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае. В отношении него завели дело по статье о государственной измене.

По данным спецслужбы, 23-летний мужчина переписывался с человеком, который имел украинский абонентский номер и позиционировал себя как представитель военных формирований Украины.

За день до этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края при попытке выехать на Украину для вступления в ряды ВСУ.

Читайте на РБК Pro
Появился сценарий смерти Голливуда. Какой она может быть
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney

4 сентября ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержала изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы в Запорожской области. Мужчина собирал бомбы по заданию ГУР Минобороны Украины. У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и три взрывателя замедленного действия.

Теги
Хабаровск ФСБ денежный перевод ВСУ оружие уголовное дело
Материалы по теме
ФСБ закрыла 84 подпольные оружейные мастерские в 53 регионах России
Политика
ФСБ обвинила ростовчанина в госизмене за передачу данных Украине
Политика
ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в ВСУ
Политика