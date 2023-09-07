В МИДе заявили о «вредоносной экспансии» НАТО в зоне интересов России

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Страны НАТО сделали ставку на вредоносную экспансию и напористое освоение территорий в зоне интересов России. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке, передает ТАСС.

По его мнению, обстановка в мире ухудшается, конфликтный потенциал между ядерными державами грозит перерасти в открытую военную конфронтацию. Рябков считает, что Запад оказывает «силовое давление» на Россию, а такая политика балансирует на грани прямого вооруженного конфликта двух стран.

Россия выступает против расширения НАТО, в том числе за счет постсоветских республик. Это требование содержалось в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в середине декабря 2021 года направила альянсу и Соединенным Штатам. Также Москва настаивала на запрете военной деятельности на территории Украины.

В январе 2022 года, незадолго до начала спецоперации, Россия провела три раунда переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. «После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», — говорил Рябков в декабре 2021 года на фоне подготовки к ним.

После начала российской военной операции многие страны НАТО начали оказывать Украине военную помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил в апреле, что Москва не имеет «ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии» блока в конфликте. В российском МИДе неоднократно заявляли о возросших рисках военного столкновения России и Североатлантического альянса из-за поставок вооружения Киеву и присоединения Финляндии к блоку. Финские власти решили вступить в альянс вскоре после начала российской спецоперации.

В конце июня НАТО опубликовало новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «главной угрозой безопасности». Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок поддерживает и будет поддерживать Украину, но не является стороной конфликта. В феврале он указывал, что противостояние России и Запада может длиться много лет.