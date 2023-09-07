Домодедово снял ограничения полетов после уничтожения дрона в Подмосковье

Московский аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты между 02:33 и 04:15 мск, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас Домодедово работает в штатном режиме, уточнил представитель аэропорта.

В ночь на 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе беспилотник, который пытался атаковать город. В результате, по его данным, никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков также не было. Как уточнили позднее в Минобороны, дрон уничтожили около 03:00 мск.

Корреспондент РБК сообщал, что дрон рухнул неподалеку от дома № 17 по улице Десантной. Поблизости перекрыли движение.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в это же время начали отменять и задерживать рейсы. О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Кремль объяснял участившиеся атаки неудачей украинского контрнаступления.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)