Домодедово снял ограничения полетов после уничтожения дрона в Подмосковье
Московский аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты между 02:33 и 04:15 мск, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.
«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15», — сообщил собеседник агентства.
Сейчас Домодедово работает в штатном режиме, уточнил представитель аэропорта.
В ночь на 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе беспилотник, который пытался атаковать город. В результате, по его данным, никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков также не было. Как уточнили позднее в Минобороны, дрон уничтожили около 03:00 мск.
Корреспондент РБК сообщал, что дрон рухнул неподалеку от дома № 17 по улице Десантной. Поблизости перекрыли движение.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в это же время начали отменять и задерживать рейсы. О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.
Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Кремль объяснял участившиеся атаки неудачей украинского контрнаступления.