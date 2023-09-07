branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
В Брянске при атаке беспилотника пострадал вокзал Политика, 07:20
Ростовский губернатор сообщил о повреждении нежилого дома в Батайске Политика, 07:05
Ассортимент импортных лекарств в аптеках за год сократился на 20% Бизнес, 07:02
Домодедово снял ограничения полетов после уничтожения дрона в Подмосковье Общество, 06:41
Посол заявил о планах Бразилии увеличить поставки кофе в Россию Бизнес, 06:13
В третьем за ночь регионе России сбили беспилотник Политика, 06:06
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военные заявили об уничтожении двух взводов ВСУ на купянском направлении Политика, 05:35
В Перу нашли 1000-летнюю мумию Общество, 05:21
В МВД заявили о «закулисных дебатах» об исключении России из Интерпола Политика, 05:11
В подмосковной деревне загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 04:44
Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву Политика, 04:07
В Ростове недалеко от штаба Южного военного округа сбили беспилотник Политика, 04:01
Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем Технологии и медиа, 03:53
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Домодедово снял ограничения полетов после уничтожения дрона в Подмосковье

Аэропорт Домодедово снял ограничения после уничтожения дрона в Подмосковье
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Московский аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты между 02:33 и 04:15 мск, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас Домодедово работает в штатном режиме, уточнил представитель аэропорта.

В ночь на 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе беспилотник, который пытался атаковать город. В результате, по его данным, никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков также не было. Как уточнили позднее в Минобороны, дрон уничтожили около 03:00 мск.

Корреспондент РБК сообщал, что дрон рухнул неподалеку от дома № 17 по улице Десантной. Поблизости перекрыли движение.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в это же время начали отменять и задерживать рейсы. О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

Читайте на РБК Pro
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Кремль объяснял участившиеся атаки неудачей украинского контрнаступления.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Теги
Домодедово запрет на полеты беспилотники ограничения Москва Московская область
Материалы по теме
Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву
Политика
Суд заочно арестовал полковника ВСУ за атаки дронов на аэродромы
Политика
В Ростове недалеко от штаба Южного военного округа сбили беспилотник
Политика