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Военная операция на Украине ,  
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Посольство сочло «крестом на поколениях» поставки снарядов с ураном Киеву

Посольство России: США ставят крест на поколениях, давая снаряды с ураном Киеву
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Военная операция на Украине

США «ставят крест» на будущих поколениях, передавая снаряды с обедненным ураном Украине, заявило посольство России в Соединенных Штатах в телеграм-канале.

Решение администрации США передать Украине снаряды с обедненным ураном в посольстве назвали «показателем бесчеловечности». «Очевидно, что одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — заявили в дипмиссии.

Соединенные Штаты передают Киеву эти боеприпасы, так как «отказываются смириться с провалом» украинского контрнаступления, считают в посольстве.

Накануне, 6 сентября, Пентагон объявил о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном для танком Abrams. Таким образом, США стали второй страной, решившей поставить эти боеприпасы Украине, после Великобритании.

Москва раскритиковала решение Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин допускал, что российская армия также может начать использовать такие боеприпасы: «Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать», — говорил государства. Запад, по мнению Путина, начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран.

Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году.

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Международные организации не признают боеприпасы с обедненным ураном химическим оружием, их применение никак не регулируется. При этом ООН выступила против использования таких боеприпасов «где бы то ни было в мире».

Теги
Украина боеприпасы поставки оружия Обедненный уран посольство России в США
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