Блинкен встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом сообщил сам Зеленский в телеграм-канале.

«Всегда ценим визиты американских партнеров», — написал глава государства.

К своему сообщению Зеленский прикрепил видео, на котором жмет Блинкену и другим членам американской делегации.

В сообщении на сайте украинского президента сказано, что Зеленский «подробно проинформировал» Блинкена о ситуации в зоне боевых действий, а также о потребностях Украины для обеспечения обороны. В частности, президент сообщил госсекретарю США, что Киев нуждается в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

«В этой связи были отмечены лидерские позиции США в обеспечении комплексной военной, финансовой и гуманитарной поддержки <...> [Также] была отмечена необходимость укрепления возможностей Украины в [области] ПВО», — сообщили в пресс-службе украинского президента.

Зеленский отметил в ходе переговоров, что для Украины важна помощь Соединенных Штатов в области энергетики, особенно в преддверии зимы.

Также стороны обсудили пути реализации «формулы мира», которую в ноябре предложил Зеленский.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Это его третий визит на Украину с начала российской спецоперации. В ходе поездки госсекретарь должен встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками и «продемонстрировать непоколебимую приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины», отмечали в Госдепе.

В ходе поездки Блинкена в Киев Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета помощи на сумму более $1 млрд, из которой $665 млн пойдут на военные цели. Также США анонсировали передачу Украине боеприпасов в обедненным ураном.