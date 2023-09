Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали на аукционе за $1,7 млн

Фото: Tristan Fewings / Stringer / Getty Images

Черновик песни «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) группы Queen, написанный солистом Фредди Меркьюри в 1974 году, продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за £1,379 млн ($1,72 млн), сообщается на сайте торговой площадки.

Черновик состоит из 15 страниц со стихами из первого варианта песни, которые написал Фредди Меркьюри. На фотографиях можно увидеть зачеркнутое название «Монгольская рапсодия» и автограф артиста. Также наброски содержат слова бэк-вокала, написанные его рукой.

На аукционе также были проданы черновики других песен Queen, в том числе Somebody To Love и Killer Queen (£241 тыс. и £279 тыс. соответственно). Черновик песни We Are The Champions ушел с молотка за £317,5 тыс. Посетители выкупили личные вещи Меркьюри, в том числе костюмы, мантию и корону, а также его рояль. Музыкальный инструмент был продан более чем за £1,74 млн ($2,2 млн). Всего на аукционе было продано около 60 лотов за £12,2 млн ($15,4 млн).

Sotheby's выставил на продажу более 1 тыс. вещей Фредди Меркьюри в начале июня. Выставленные на аукцион вещи на протяжении долгого времени хранились у его близкой подруги Мэри Остин. Женщина рассказывала «Би-би-си», что решила расстаться с ними, чтобы привести свои «дела в порядок»