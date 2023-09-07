branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали на аукционе за $1,7 млн Общество, 01:17
В Сумах и в Одесской области прозвучали взрывы Политика, 00:58
Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet Технологии и медиа, 00:39
Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну Политика, 00:34
Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20 Политика, 00:22
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Эксперты допустили банковскую прибыль свыше рекордных ₽2,6 трлн Финансы, 00:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Профсоюзы назвали риски низких доходов матерей в России Экономика, 00:00
Суд обязал начать расследование против нового министра обороны Украины Политика, 06 сен, 23:54
Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open Спорт, 06 сен, 23:51
Париж начал поставку Киеву более 150 французских дронов Политика, 06 сен, 23:49
Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в «Макдоналдс» Политика, 06 сен, 23:42
Губернатор Ленобласти пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных Политика, 06 сен, 23:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 06 сен, 23:11
Общество ,  
0 

Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали на аукционе за $1,7 млн

Черновик «Богемской рапсодии» группы Queen продали на аукционе за £1,4 млн
Фото: Tristan Fewings / Stringer / Getty Images
Фото: Tristan Fewings / Stringer / Getty Images

Черновик песни «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) группы Queen, написанный солистом Фредди Меркьюри в 1974 году, продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за £1,379 млн ($1,72 млн), сообщается на сайте торговой площадки.

Черновик состоит из 15 страниц со стихами из первого варианта песни, которые написал Фредди Меркьюри. На фотографиях можно увидеть зачеркнутое название «Монгольская рапсодия» и автограф артиста. Также наброски содержат слова бэк-вокала, написанные его рукой.

На аукционе также были проданы черновики других песен Queen, в том числе Somebody To Love и Killer Queen (£241 тыс. и £279 тыс. соответственно). Черновик песни We Are The Champions ушел с молотка за £317,5 тыс. Посетители выкупили личные вещи Меркьюри, в том числе костюмы, мантию и корону, а также его рояль. Музыкальный инструмент был продан более чем за £1,74 млн ($2,2 млн). Всего на аукционе было продано около 60 лотов за £12,2 млн ($15,4 млн).

Sotheby's выставил на продажу более 1 тыс. вещей Фредди Меркьюри в начале июня. Выставленные на аукцион вещи на протяжении долгого времени хранились у его близкой подруги Мэри Остин. Женщина рассказывала «Би-би-си», что решила расстаться с ними, чтобы привести свои «дела в порядок»

Теги
Фредди Меркьюри автограф песня Аукцион Sotheby’s
Материалы по теме
Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн
Общество
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул и стал сэром
Общество
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Финансы