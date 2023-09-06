Россия запросила заседание Совбеза ООН на тему поставок оружия Киеву

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Россия запросила 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, на заседании планируется обсудить поставки западного оружия и «другие факторы, негативно влияющие на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».

В последний раз заседание Совбеза ООН запрашивали на 17 августа. Во время выступления Полянский отметил провал контрнаступления ВСУ, несмотря на военную помощь Запада. «На эти цели <...> потрачены миллиарды из карманов западных налогоплательщиков. Но в итоге, как гласит известная пословица, гора родила мышь», — заявил он. И вновь осудил поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов, назвав это угрозой мирному населению.

Украинские войска начали контрнаступление в конце июня. Президент страны Владимир Зеленский призвал Запад увеличить поставки военной техники. Он уверял, что ВСУ намерены использовать оружие не для атаки российских территорий, для защиты.

Кремль критикует поставки военной техники на Украину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий».