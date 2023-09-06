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Президент Чехии призвал Запад быть осторожным в оценке наступления ВСУ

Президент Чехии Павел призвал к сдержанности в оценке контрнаступления ВСУ
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Военная операция на Украине
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Daniel Vogl / dpa / Global Look Press)

Оценку контрнаступлению Украины давать еще рано и называть происходящее поворотным моментом поводов еще нет, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию iDNES.cz.

Президент призвал страны Запада быть «осторожными в мониторинге прогресса» и продолжать оказывать помощь Киеву. «Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии и победу Украины», — подчеркнул Павел.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения отошли из полностью разрушенного Работино.

Минобороны России опровергло «изменения в тактическом положении» на запорожском направлении. Все атаки ВСУ в районе были отражены, утверждали в ведомстве.

Контрнаступление Украины началось в июне. С тех пор российское Минобороны не раз заявляло об отражении атак ВСУ, неудачах Киева и больших потерях украинской стороны. Министр обороны Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что потери ВСУ за время контрнаступления составили более 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения. Россия в последний раз называла свои потери в сентябре 2022 года.

Западные страны и Киев признавали, что контрнаступление идет медленно. Украина среди причин назвала нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России.

Москва неоднократно и на разных уровнях сообщала о провале украинского контрнаступления.

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Теги
контрнаступление Петр Павел Украина Чехия Военная операция на Украине
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