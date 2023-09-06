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Германия запланировала троекратное увеличение закупок боеприпасов

Писториус: в 2024 году Германия планирует увеличить закупки боеприпасов втрое
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Военная операция на Украине
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Берлин планирует более чем в три раза увеличить закупки боеприпасов в 2024 году, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.

«Мы планируем увеличить расходы на боеприпасы в 2024 году больше, чем втрое», — заявил министр. Он напомнил, что Германия занимает второе место по поставкам вооружения на Украину после США.

Германия поставляет вооружения Киеву с начала военной операции на Украине. В конце августа Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли среди прочего 46 установок Gepard и более 21 тыс. снарядов к ним.

К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. В сентябре 2023 года Берлин отправил на Украину партию новых 35-мм снарядов для самоходной зенитной установки Gepard.

Москва критикует поставки вооружения западным странам. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

Теги
Германия Борис Писториус военная помощь
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