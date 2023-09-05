Германия передала Украине партию снарядов для зенитных установок Gepard

Самоходная зенитная установка Gepard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия передала Украине партию новых 35-мм снарядов для немецкой самоходной зенитной установки Gepard, сообщило Минобороны ФРГ.

В ведомстве отметили, что линию по производству боеприпасов запустили в кратчайшие сроки, чтобы быстрее доставить на Украину снаряды. Точное количество переданных боеприпасов в Минобороны не назвали, но заявили, что это «пятизначное число».

«При защите собственной страны важна противовоздушная оборона и достаточное количество боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов для Gepard мы фокусируемся именно на этих двух важных аспектах», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину поставками артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В немецком Минобороны отметили, что ранее снаряды для установок Gepard поставляли Украине еще и из Швейцарии, но эта страна неоднократно отказывалась поддерживать передачу Киеву военной продукции. В феврале власти Германии выделили €165 млн на поставку 300 тыс. снарядов. Для поставок такого объема пришлось возобновить и модернизировать собственное производство старых типов боеприпасов.

В конце августа Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли среди прочего 46 установок Gepard и более 21 тыс. снарядов к ним.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской спецоперации. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».