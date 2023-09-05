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Военная операция на Украине ,  
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Германия передала Украине партию снарядов для зенитных установок Gepard

Германия передала Киеву партию снарядов для зенитных установок Gepard
Сюжет
Военная операция на Украине
Самоходная зенитная установка Gepard
Самоходная зенитная установка Gepard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия передала Украине партию новых 35-мм снарядов для немецкой самоходной зенитной установки Gepard, сообщило Минобороны ФРГ.

В ведомстве отметили, что линию по производству боеприпасов запустили в кратчайшие сроки, чтобы быстрее доставить на Украину снаряды. Точное количество переданных боеприпасов в Минобороны не назвали, но заявили, что это «пятизначное число».

«При защите собственной страны важна противовоздушная оборона и достаточное количество боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов для Gepard мы фокусируемся именно на этих двух важных аспектах», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину поставками артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В немецком Минобороны отметили, что ранее снаряды для установок Gepard поставляли Украине еще и из Швейцарии, но эта страна неоднократно отказывалась поддерживать передачу Киеву военной продукции. В феврале власти Германии выделили €165 млн на поставку 300 тыс. снарядов. Для поставок такого объема пришлось возобновить и модернизировать собственное производство старых типов боеприпасов.

В конце августа Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли среди прочего 46 установок Gepard и более 21 тыс. снарядов к ним.

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Германия поставляет Украине вооружения с начала российской спецоперации. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

Германия передала Украине партию снарядов для зенитных установок Gepard
Германия передала Украине партию снарядов для зенитных установок Gepard

Теги
Германия Украина снаряды боеприпасы военная помощь Борис Писториус
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