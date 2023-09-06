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Война санкций ,  
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Байден предложил кандидатуру нового координатора Госдепа по санкциям

Белый дом: Байден предложил кандидатуру нового координатора Госдепа по санкциям
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Война санкций

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Эрика Вудхауса на должность координатора Госдепартамента по национальной санкционной политики. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно информации на сайте Госдепа, сейчас Вудхаус является заместителем помощника руководителя Госдепа США по вопросам, касающимся рестрикций, а также выделения средств на реагирование на различные угрозы. Ранее он был советником заместителя министра финансов США.

В настоящий момент должность координатора по санкционной политике занимает Джеймс Л. О'Брайан. В июне этого года О'Брайан был номинирован в качестве помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

После начала военной операции на Украине, США стали активно вводить санкции против российских компаний и юридических лиц. В частности, были заморожены валютные активы Центробанка за рубежам.  По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов.

Украина неоднократно предлагала направить конфискованные активы на помощь Киеву. США изначально выступали против конфискации активов России, называя это невозможным с юридической точки зрения. Однако в декабре 2022 года сенат США утвердил поправку в бюджет, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.

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американские санкции США Госдепартамент США Белый дом Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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