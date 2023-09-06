Власти Великобритании объявят ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Великобритании включит российскую ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на главу МВД королевства Суэллу Браверман.

По словам Браверман, деятельность организации на Украине и в Африке создает угрозу глобальной безопасности. Проект указа вскоре предоставят парламенту. Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Уголовным преступлением станет оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности.

При этом ранее британские власти уже планировали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Однако летом Лондон отложил это решение, поскольку стало публично известно о финансировании ЧВК российскими властями. Тогда британские власти пояснили, что объявление «Вагнера» террористическим было бы равносильно введению запрета на деятельность «агентства российского правительства», что было бы «крайне необычно» и повлекло целый ряд дипломатических и юридических осложнений.

Как рассказал президент России Владимир Путин после июньской попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующие выплаты — 15,8 млрд руб. Также 110,1 млн руб. было потрачено на страховые выплаты.