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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Times узнала, почему Лондон не признал ЧВК «Вагнер» террористической

Times: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
Лондон отложил объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией, после того как стало известно, что она финансировалась российским правительством, пишет Times. Путин рассказал, что ЧВК обеспечивалась государством
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Великобритания отложила внесение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, после того как стало известно о финансировании ее российскими властями, сообщили The Times правительственные источники.

По их словам, в этом случае объявление «Вагнера» террористическим было бы равносильно введению запрета на деятельность «агентства российского правительства», что было бы «крайне необычно» и повлекло целый ряд дипломатических и юридических осложнений.

Издание поясняет, что внесение «Вагнера» в британский черный список сделало бы уголовным преступление участие в ЧВК, посещение ее собраний, призыв к поддержке, ношение символики, а также повлекло бы финансовые санкции.

В то же время британские власти, в частности глава МВД Суэлла Браверман и министр безопасности Том Тугендхадт, «полны решимости» объявить ЧВК «Вагнер» террористической, пишет Times. Председатель комитета по иностранным делам Алисия Кернс призвала правительство Британии «жестче и быстрее» ввести санкции против участников ЧВК. «Я все еще думаю, что правительство запретит деятельность группы Вагнера», — добавила она.

Times в мае сообщила о том, что МВД готово официально запретить деятельность ЧВК «Вагнер» после двух месяцев подготовки судебного иска.

О том, что деятельность ЧВК «Вагнер» обеспечивалась государством, рассказал президент России Владимир Путин в конце июня. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующие выплаты — 15,8 млрд руб. Также 110,1 млн руб. было потрачено на страховые выплаты. Об этом президент сообщил после попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ЧВК Вагнер Великобритания террористическая организация
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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