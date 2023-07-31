Times узнала, почему Лондон не признал ЧВК «Вагнер» террористической

Лондон отложил объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией, после того как стало известно, что она финансировалась российским правительством, пишет Times. Путин рассказал, что ЧВК обеспечивалась государством

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Великобритания отложила внесение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, после того как стало известно о финансировании ее российскими властями, сообщили The Times правительственные источники.

По их словам, в этом случае объявление «Вагнера» террористическим было бы равносильно введению запрета на деятельность «агентства российского правительства», что было бы «крайне необычно» и повлекло целый ряд дипломатических и юридических осложнений.

Издание поясняет, что внесение «Вагнера» в британский черный список сделало бы уголовным преступление участие в ЧВК, посещение ее собраний, призыв к поддержке, ношение символики, а также повлекло бы финансовые санкции.

В то же время британские власти, в частности глава МВД Суэлла Браверман и министр безопасности Том Тугендхадт, «полны решимости» объявить ЧВК «Вагнер» террористической, пишет Times. Председатель комитета по иностранным делам Алисия Кернс призвала правительство Британии «жестче и быстрее» ввести санкции против участников ЧВК. «Я все еще думаю, что правительство запретит деятельность группы Вагнера», — добавила она.

Times в мае сообщила о том, что МВД готово официально запретить деятельность ЧВК «Вагнер» после двух месяцев подготовки судебного иска.

О том, что деятельность ЧВК «Вагнер» обеспечивалась государством, рассказал президент России Владимир Путин в конце июня. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующие выплаты — 15,8 млрд руб. Также 110,1 млн руб. было потрачено на страховые выплаты. Об этом президент сообщил после попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина.