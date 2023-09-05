АвтоВАЗ открыл новый банк вместо купленного у Renault-Nissan

АвтоВАЗ объявил о начале работы своего нового банка и его новых услугах

Фото: Павел Ворожцов / ТАСС

После завершения необходимых юридических процедур в России начинает работу новая специализированная кредитная организация — Авто Финанс Банк, сообщает концерн АвтоВАЗ. Новый банк создан на базе АО «РН-Банк», который АвтоВАЗ приобрел летом 2023 года.

В пресс-релизе компании, который поступил в РБК, говорится, что стратегия деятельности банка значительно расширилась.

Кроме традиционных автокредитов и финансирования приобретения новых автомобилей и машин с пробегом клиентам — физическим лицам, факторинга по финансированию дилерского склада, банк намерен наращивать объемы в корпоративном сегменте. Он будет заниматься финансированием «поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности».

Кроме того, банк намерен предложить своим частным клиентам новые сервисы, такие как срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин разрешил компании «АвтоВАЗ» приобрести РН Банк.



«Разрешить совершение акционерным обществом «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества РН Банк, принадлежащих BARN B.V.», — говорилось в распоряжении президента.



РН Банк был в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента. Запрет на сделки без него был введен в октябре 2022 года, это первое подобное разрешение.

В июне 2023 года АвтоВАЗ сообщил, что закрыл сделку по приобретению 100% акций РН Банка. «В июне 2023 года АО «АВТОВАЗ» закрыл сделку по приобретению 100 процентов акций РН Банка у BARN B.V. Детали сделки не подлежат разглашению», — сообщила тогда компания.