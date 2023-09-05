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Переворот в Нигере ,  
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В Нигере допустили соглашение с ЭКОВАС в ближайшие дни

Премьер-министр Нигера заявил о скором заключении соглашения со странами ЭКОВАС
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Переворот в Нигере
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Нигер надеется на заключение соглашения со странами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие дни, сообщает AFP со ссылкой на назначенного мятежниками премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна.

Он также отметил, что после военного переворота «продолжаются контакты» для «быстрого» вывода французских войск из Нигера. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что французские солдаты больше не могут выполнять свою миссию в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерскими войсками.

В конце июля мятежники взяли под охрану действующего президента Нигера Мохамеда Базума. Военные образовали Национальный совет по защите отечества и объяснили свои действия стремлением бороться с коррупцией и падением уровня жизни. Переворот осудили Евросоюз и ЭКОВАС. Обе организации призвали военных освободить Базума, сообщество стран Западной Африки пригрозило интервенцией в противном случае.

Тем не менее делегация союза прибыла в Нигер 19 августа на переговоры. Как сообщало AP, они провалились и мирное решение найти не удалось.

В Нигере допустили соглашение с ЭКОВАС в ближайшие дни
В Нигере допустили соглашение с ЭКОВАС в ближайшие дни

Теги
Нигер ЭКОВАС военный переворот
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