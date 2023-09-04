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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ в Работино

Балицкий: в Работино Запорожской области уничтожена штурмовая группа ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино в Запорожской области остается сложной: там уничтожена еще одна штурмовая группа ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, бой произошел ночью, группа насчитывала до 20 человек. Всего за сутки, уточнил Балицкий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 140 человек живой силы, за исключением трех разведчиков, которые сдались в плен.

«Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника», — добавил он. Балицкий отметил, что интенсивность обстрелов «как линии фронта, так и всей Запорожской области» остается высокой.

2 сентября Минобороны сообщало, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Работино и села Вербовое, которые находятся примерно в 12 км друг от друга. За сутки там уничтожили до 115 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и две гаубицы других моделей.

25 августа Балицкий заявил, что Работино полностью разрушено и его, «в принципе, не существует». Село находится в Полговском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак.

Теги
Евгений Балицкий Запорожская область Работино ВСУ
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