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В Эстонии не рекомендовали студентам ехать в Россию для учебы

В Эстонии не рекомендуют студентам ехать в Россию для учебы из-за риски вербовки

Эстонским студентам не рекомендуется ехать в Россию для учебы, сообщили Delfi в пресс-службе эстонской полиции безопасности (КаПо).

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что российские власти «рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как граждан Российской Федерации, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе по вопросам мобилизации».

«Иностранные граждане, обучающиеся в России, автоматически представляют интерес для специальных служб Российской Федерации, — заключили в КаПо.

В свою очередь, в Совете Федерации в 2022 году заявляли, что ЦРУ, британская МИ-6, разведка Украины и спецслужбы других стран, которые Россия считает недружественными, «буквально открыто вербуют» россиян за границей.

Сенаторы допускали, что такие действия требуют ответных мер, «включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством». В российском посольстве в США считают, что курс Вашингтона на «вербовку» россиян нацелен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов» и Запад ставит задачу «сделать так, чтобы у нас было все перевернуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили».

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Теги
Эстония вербовка спецслужбы
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