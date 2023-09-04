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Шойгу рассказал об уничтоженных за день на Украине танках

Шойгу: военные за день уничтожили 11 единиц украинской бронетехники
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский танк возле села Работино
Украинский танк возле села Работино (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Вооруженные силы Украины за один день потеряли шесть танков на работинском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу журналистам в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РБК.

«Потери [украинской армии] большие. Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков», — сказал Шойгу.

По его словам, на артемовском направлении (украинское название города — Бахмут) российские военные с помощью беспилотников уничтожили еще шесть украинских машин. Какого типа были эти машины, министр не уточнил. Однако всего, по его словам, за один день украинские силы потеряли 11 единиц бронетехники.

Село Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак. Врио главы региона Евгений Балицкий называл Работино «одним из самых интенсивных участков фронта запорожского направления». По его словам, ситуация в этом районе «напряженная»: противник пытается «изматывать» российскую оборону, но Вооруженные силы России дают «жесткий отпор».

25 августа Балицкий заявил, что в результате ожесточенных боев Работино больше «не существует». «Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», — говорил он. По его словам, в Работино остались только остовы домов и разрушенные конструкции.

После этого российское Минобороны неоднократно отчитывалось об отражении атак ВСУ в районе Работино. В частности, 2 сентября в районе этого села и Вербового (расположены друг от друга примерно в 12 км) российские войска уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, а также две гаубицы.

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Шойгу рассказал об уничтоженных за день на Украине танках
Шойгу рассказал об уничтоженных за день на Украине танках

Теги
Персоны
Сергей Шойгу танки бронетехника военная техника Работино
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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