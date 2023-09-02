Богомаз сообщил об обстреле села и поселка в Брянской области

В Брянской области поселок Климово и село Курковичи попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Богомаз также сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа. «В результате обстрела частично поврежден один жилой дом», — уточнил он.

По словам главы региона, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Климовский район расположен на юго-западе Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины. Административный центр — поселок городского типа Климово, население — около 30 тыс. человек. Население села Курковичи — около 400 человек.

В последний раз Климовский район ВСУ обстреляли 29 августа. Тогда погибли два человека, еще пять пострадали. Повреждения получили здания школы и несколько административных зданий.

После начала военной операции на Украине власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах. Так, 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка, в результате чего в поселке было нарушено энергоснабжение. Спустя два дня ВСУ обстреляли село Кирилловка.