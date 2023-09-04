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На трассе Москва — Петербург в районе Химок столкнулись 12 машин

На трассе М-10 Москва — Петербург в районе Химок столкнулись 12 автомобилей
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном городе Химки на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло по направлению движения в сторону области в 10:30 мск. В результате аварии никто не пострадал, движение частично ограничили. На месте работают сотрудники ГИБДД. Как уточнил портал «Химкинские новости», столкновение спровоцировало пробку на Ленинградском шоссе.

М-10 — федеральная трасса, состоящая из двух автомагистралей: «Россия» (от Москвы до Санкт-Петербурга) и «Скандинавия» (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией).

24 августа в центре Калуги произошла авария: водитель Toyota вылетел на тротуар и протаранил остановку общественного транспорта, пострадали десять человек.

Четверых из них эвакуировали на лечение в Москву, одного ребенка доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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ДТП Химки М-10 Московская область новости
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