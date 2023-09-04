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Режиссер «Готики» и «Багровых рек» Кассовиц пострадал в ДТП с мотоциклом

Режиссер «Готики» и Багровых рек» Матье Кассовиц пострадал в ДТП с мотоциклом

Французский актер и режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле и получил серьезные травмы, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя.

Кассовиц попал в ДТП, когда ехал по автодрому Линас-Монлери к югу от Парижа, пишут CNews и AFP. Об этом же сообщает BFM TV со ссылкой на очевидцев.

Как сообщил CNews источник в префектуре департамента Эсон, Кассовица увезли в больницу Ле-Кремлен-Бисетр в департаменте Валь-де-Марн. По его данным, состояние Кассовица оценивается как «тревожное».

Источник в полиции сообщил AFP, что режиссер брал урок вождения на мотоцикле, в ходе которого попал в аварию. В прокуратуре уточнили агентству, что в аварии не участвовали другие транспортные средства, и что Кассовиц был единственным участником ДТП.

Матье Кассовиц — французский актер, режиссер и сценарист, ему 56 лет. Режиссер снял более десяти фильмов, в том числе «Ненависть» (1995) с Венсаном Касселем в главной роли, «Багровые реки» (2000) с ним же и Жаном Рено. Режиссер фильма «Готика» с Холли Берри и Робертом Дауни-младшим.

Как актер Кассовиц снялся в проектах «Амели» (2001) и «Мюнхен» (2005), сыграл в «Пятом элементе» (1997), «Бюро легенд» (2015), и фильме «Валериан и город тысячи планет» (2017). Всего на его счету роли в более чем 60 проектах.

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