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В Чехии обнаружили 646 кг кокаина в бананах

Чешские власти обнаружили 646 кг кокаина в партии бананов из Эквадора

В дистрибьюторском центре торговой сети Albert в поселке Клецаны под Прагой грузчики обнаружили 646 кг кокаина, сообщает TN Nova со ссылкой на на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с наркотиками Луцию Шмолдасову.

«Сотрудники дистрибьюторского центра торговой сети Albert при разгрузке поддонов с биобананами обнаружили подозрительные пакеты, в связи с чем обратились в полицию. В результате проверки выяснилось, что эти пакеты содержат наркотическое вещество, а именно кокаин, в общей сложности — около 646 килограммов», — сказала Шмолдасова.

Бананы с кокаином прибыли в Чехию из Эквадора через Амстердам. Это одна из крупнейших партий наркотика, перехваченного в стране.

Рыночная стоимость данной партии кокаина составляет около 2 млрд крон ($90 млн). 1 гр кокаина в Чехии стоит 3 тыс. крон ($136), добавила Шмолдасова.

В конце июня кокаин в бананах обнаружила ФТС. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. В бананах нашли 50 кг кокаина, стоимость партии составляла 450 млн руб. «Согласно документам груз следовал из стран Африканского континента транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Наркотики выявлены таможенниками при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса», — говорится в сообщении ФТС.

Теги
Чехия наркотики кокаин бананы
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