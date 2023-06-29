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В Санкт-Петербурге обнаружили 50 кг кокаина в бананах

ФТС: в порту Санкт-Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в контейнерах с бананами
Контейнер, в котором был&nbsp;обнаружен кокаин
Контейнер, в котором был обнаружен кокаин (Фото: customs.gov.ru)

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных ящиков, сообщила Федеральная таможенная служба.

Примерная стоимость кокаина превышает 450 млн руб., уточнили в ведомстве. «Согласно документам груз следовал из стран Африканского континента транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Наркотики выявлены таможенниками при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса», — говорится в сообщении ФТС.

По факту находки возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

В марте в московском аэропорту Шереметьево обнаружили канистру с «грязным спрайтом» на основе кодеина — напитком, также известным как «лин». Он вызывает наркотическое опьянение и может привести к зависимости и заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Получателя посылки задержали в Санкт-Петербурге, им оказался 27-летний россиянин.

Теги
кокаин Санкт-Петербург ФТС бананы
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