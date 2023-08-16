На Украине заявили о повреждении зернохранилищ в порту в Одесской области

Воздушная тревога на юге Украины была объявлена примерно с 3:00 до 5:00 ночи. «Страна.ua» сообщала о взрывах в Измаиле и Рени. По словам главы одесской ОВА, повреждения получили склады и зернохранилища одного из портов

Фото: Вячеслав Мусиенко / Reuters

Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов на юге Одесской области Украины, заявил в своем телеграм-канале глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС», — написал он.

О взрывах в Измаиле и Рени Одесской области в ночь на 16 августа сообщала «Страна.ua». Воздушная тревога на юге Украины была объявлена примерно с 3:00 до 5:00 ночи.

Минобороны России об ударах по Одессе на момент публикации не сообщало. В российском военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам, в том числе энергетического сектора.



Президент России Владимир Путин называл удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго теракта на Крымском мосту 17 июля удары были нанесены по Одессе, Измаилу и Николаеву.

Одна из крупнейших атак пришлась на ночь 23 июля. Тогда Кипер также сообщил о повреждении портовой инфраструктуры на Дунае, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 50 домов и разрушении Спасо-Преображенского собора. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отвергал обвинения в атаке на собор. По его словам, храм повредили «антиракеты».