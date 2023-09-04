Суд оштрафовал Tinder и Twitch за отказ локализовать данные россиян

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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch на 13 млн руб. за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных в России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Американскую компанию Twitch Interactive («дочку» Amazon) признали виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП. Максимальное наказание по этой статье — 18 млн руб.

По той же статье Таганский суд признал виновной американскую компанию Match Group, владеющую сервисом Tinder. Компанию оштрафовали на 10 млн руб., передает корреспондент «Интерфакса».

Впервые российский суд оштрафовал Twitch и Tinder за отказ локализовать данные летом 2022 года. В обоих случаях штраф составил 2 млн руб.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на компьютерных играх, трансляциях процесса игры и киберспортивных турниров. Таганский суд неоднократно штрафовал сервис за неудаление запрещенной информации. В частности, в июле суд назначил штраф на общую сумму в 7 млн руб. за неудаление контента об азартных играх и ссылок на трансляции признанных иноагентами блогеров, которые говорили о военных действиях на Украине.

Tinder — приложение, предназначенное для поиска знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. После начала военной операции на Украине сервис прекратил рекламные кампании в России и отключил платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу. 30 июня 2023 года Match Group объявила о полном прекращении работы в России.