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Суд оштрафовал Twitch на ₽4 млн за неудаление интервью с Арестовичем

Суд оштрафовал компанию — владельца Twitch на ₽4 млн за неудаление интервью с Арестовичем
Фото: Hideki Yoshihara / Global Look Press
Фото: Hideki Yoshihara / Global Look Press

Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitch Interactive, Inc. (принадлежит Amazon) на 4 млн руб. за нарушение правил предоставления доступа к запрещенной информации, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Компанию оштрафовали по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта [запрещенной] информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством»). Это максимально возможный штраф по данной статье.

В базе суда говорится, что дело против организации зарегистрировали 19 января. Его рассматривал судья Тимур Вахрамеев.

ТАСС со ссылкой на протокол пишет, что его составили из-за неудаления на платформе Twitch интервью с экс-советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем на стриме юриста Марка Фейгина (признан иноагентом). Сервис опубликовал недостоверную информацию о спецоперации на Украине и частичной мобилизации, следует из материалов дела.

Twitch Interactive не раз штрафовали за отказ удалить интервью с Арестовичем. Штраф также выписывали за вырезку из интервью с беженкой из украинского города Буча, в которой содержались недостоверные сведения о российской спецоперации на Украине. Сторона защиты со ссылкой на экспертное заключение утверждала, что в материале вообще нет информации о спецоперации. Суд доказательство не принял.

Всего в базе суда содержатся шесть решений в отношении Twitch Interactive по статье о неудалении информации, пять из них уже вступили в силу. «РИА Новости» писало, что в первом случае речь шла о 2 млн руб., в третьем — о 4 млн. Второй штраф на 3 млн руб. выписали в августе. По четвертому и пятому делам компанию штрафовали на 4 млн руб. оба раза, передавал ТАСС (данные в судебном решении скрыты). Таким образом, общая сумма штрафов по статье о неудалении информации составила 21 млн.

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После начала военной операции Роскомнадзор обязал СМИ опираться на данные официальных российских источников при освещении спецоперации на Украине. В марте власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. За публичное распространение такой информации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб. для физических лиц, а также принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов могут лишить свободы на 15 лет.

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