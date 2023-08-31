Российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области

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Две штурмовые группы украинской армии попытались прорваться на окраине села Вербовое, но были уничтожены. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.



«Полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — написал он.

Российские военные также увеличили интенсивность огневого поражения по подразделениям ВСУ, уточнил Балицкий.

Балицкий заявил о невозможности для ВСУ наступать батальонами в Запорожье Политика

Ранее Балицкий объяснил, почему ВСУ могут наступать лишь небольшими группами на запорожском направлении. Если бы они наступали батальонами, то понесли бы большие потери. «Как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение», — объяснил он.

Врио главы Запорожской области также сообщал, что российские войска уничтожают иностранную технику ВСУ, в том числе танки Leopard и БМП Bradley. Он называл «сумасшедшими» потери украинских военных.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. Командующий группировкой российских сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук говорил, что российские силы ожидали попытки ударов в этом регионе.

Минобороны России не раз заявляло о сорванной попытке наступления ВСУ. Западные страны и Киев признавали, что контрнаступление идет медленно. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и линиями обороны России.