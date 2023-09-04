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Военная операция на Украине ,  
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Производитель заявил об росте выпуска БМП-3 втрое с начала спецоперации

«Курганмашзавод»: выпуск БМП-3 увеличился втрое с начала спецоперации на Украине
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Военная операция на Украине

Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился втрое с начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости Роман Хромов — заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Выпуск [боевых машин], а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — сказал собеседник агентства.

БМП-3 — гусеничная машина, предназначенная для транспортировки военных к переднему краю обороны, повышения его мобильности и защищенности на поле боя даже в условиях применения ядерного оружия. Машину разработали специалисты курганского Специального конструкторского бюро машиностроения. Ее разработка началась в 1977 году, спустя десять лет машину приняли на вооружение.

БМП-3 может быть оснащена нарезной полуавтоматической или полностью автоматической пушкой. Также она снабжена дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками. На суше машина способна разгоняться до 70 км/ч, а на воде — до 9,5 км/ч.

В начале мая «Ростех» сообщил, что в первом квартале 2023 года «Курганмашзавод» поставил Минобороны столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год. В июне предприятие досрочно отгрузило Минобороны новые и прошедшие капитальный ремонт БМП-3 по контрактам со сроком исполнения в ноябре. За первые шесть месяцев 2023-го года завод выпустил 95% объема продукции, выпущенной за весь прошлый год, отмечали в «Ростехе».

Теги
Курганмашзавод БМП-3 гособоронзаказ военная продукция
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