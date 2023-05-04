«Ростех» нарастил поставки БМП-3 для Минобороны

«Ростех»в I квартале поставил Минобороны столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год

БМП-3 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Курганмашзавод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») в первом квартале 2023 года поставил Минобороны столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год, сообщили в госкорпорации.

«Ростех» отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках выполнения гособоронзаказа.

«Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке Курганмашзавода, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д», — добавили в «Ростехе».

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что оборонные предприятия вышли на «впечатляющие темпы» производства оружия и техники. По его словам, Курганмашзавод каждый месяц отгружает БМП, причем объемы поставок растут. Для бесперебойного производства был значительно увеличен штат завода и организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов.

В феврале госкорпорация заявляла о многократном увеличении производства современного вооружения для российской армии. В качестве примера «Ростех» назвал зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники «Ланцет» и КУБ, а также РСЗО «Торнадо-С».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что объемы производства некоторой военной продукции увеличились более чем в 50 раз. Он рассказал, что некоторые предприятия госкорпорации работают по две-три смены без выходных.