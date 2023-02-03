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Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3

«Ростех»: Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 с усиленной защитой
БМП-3
БМП-3 (Фото: rostec.ru)

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал Минобороны России первую в 2023 году партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в госкорпорации.

Машины изготовили на Курганмашзаводе. БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками.

В течение года «Ростех» также должен передать Минобороны модернизированные многоцелевые десантные бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В августе прошлого года «Ростех» на форуме «Армия-2022» представил роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может работать без экипажа. Машину оснастили автоматизированным механизмом заряжания, цифровой системой управления огнем и электроприводов органов управления, поэтому управлять БМП можно дистанционно с помощью пульта.

23 января «Ростех» включил в свой каталог БМП-3 с новым дистанционно управляемым боевым модулем. Машина оснащена 100-мм орудием — пусковой установкой, автоматической пушкой калибра 30-мм и 7,62-мм пулеметом. Как заявили в госкорпорации, БМП может работать в том числе на плаву, поражать живую силу противника, легкобронированные цели, БМП и БТР, танки и другие цели с усиленной защитой, а также низкоскоростные воздушные цели, в том числе вертолеты.

Теги
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