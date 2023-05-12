В «Ростехе» заявили о способности российской БМП-3 уничтожить Bradley

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley с нескольких километров, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

В пресс-службе отметили, что БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Но наличие управляемого ракетного вооружения на российской БМП-3 позволяет поражать эти машины.

В начале мая «Ростех» отчитался, что в первом квартале 2023 года «Курганмашзавод» поставил Минобороны столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год. Кроме того, в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке предприятия, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д.

БМП-3 — гусеничная машина, предназначенная для транспортировки военных к переднему краю обороны, повышения его мобильности и защищенности на поле боя даже в условиях применения ядерного оружия. Машина разработана курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения. БМП-3 оснащена нарезной полуатоматической или полностью автоматической пушкой.

БМП Bradley и Marder используются украинской армией, машины поставили США и Германия. Управлению машинами украинские экипажи обучали иностранные инструкторы.