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Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ потеряли до 70% западной бронетехники

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ потеряли 60-70% поставленной с Запада военной техники
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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 70% военной техники, поставленной Западом, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, свое контрнаступление ВСУ начали с того, что огромное количество техники, сил и средств «начали закидывать на передовую». Из-за этого большое количество техники либо подорвалось на минах, либо была подбита российскими силами и средствами, отметил Алаудинов.

«Сегодня из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60-70% техники уже уничтожено», — сказал командир «Ахмата», добавив, что ВСУ уже пересмотрели свою изначальную тактику и начали наступать в пешем порядке.

В то же время, по его словам, «того «Айдара» и того «Азова» (украинские военизированные формирования, «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России) который, как говорится, годами готовился к тому, что он должен противостоять российским силам и средствам, его уже нет, он уже закончился». Сейчас в наступлении участвуют вновь собранные подразделения, в которые вливаются бойцы из разных подразделений, добавил Алаудинов. «Ну и то, что они с легкостью сдаются в плен, это уже говорит о том, что у них, как говорится, того запала изначального, который у них был, его у них уже нет, получается», — заключил он.

ВСУ ведут свое контрнаступление с начала июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Украина среди причин назвала нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. 27 июля президент Владимир Путин заявлял об активизации боев на запорожском направлении и больших потерях украинских военных. Тогда он отметил, что «к сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная». У России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника», утверждал он.

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По данным российской стороны на 4 августа, за время контрнаступления Украина потеряла 43 тыс. военных. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце июля сообщал, что ВСУ потеряли более 2,2 тыс. единиц военной техники. Потери России за этот период военное ведомство не называло.

Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ потеряли до 70% западной бронетехники
Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ потеряли до 70% западной бронетехники

 

Теги
контрнаступление ВСУ потери Апты Алаудинов Военная операция на Украине
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