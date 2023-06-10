Комитет Думы поддержал проект о праве судимых служить по контракту

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Комитет Госдумы по обороне поддержал к первому чтению законопроект о праве граждан, имеющих судимость, поступать на военную службу по контракту. Совету палаты предложено включить его в повестку заседания Думы 13 июня, следует из думской базы данных.

В законопроекте уточняется, что судимые, а также ограниченно годные граждане смогут заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. При этом призыву не подлежат осужденные за тяжкие преступления, например, за госизмену, шпионаж или терроризм.

Законопроект внесли 31 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. «В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — утверждают авторы документа в пояснительной записке.

С прошлой осени в России лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления разрешено мобилизовать. Исключение составили осужденные за шпионаж, вооруженный мятеж, госизмену, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства и ряд других преступлений.