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В Киргизии лидера оппозиционной партии арестовали по делу о госизмене

Лидера оппозиционной партии Киргизии Мадумарова задержали по делу о госизмене
Адахан Мадумаров
Адахан Мадумаров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Спецназ МВД Киргизии задержал лидера оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») Адахана Мадумарова, сообщают портал 24.kg со ссылкой на заявление сторонников депутата и Inbusiness.kz.

Мадумарова задержали утром 2 сентября во время прогулки с 13-летним сыном и отвезли на допрос. Позже Первомайский районный суд Бишкека решил заключить депутата под стражу до 24 октября 2023 года. Его отправили в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, пишет 24.kg.

В июне парламент Киргизии дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности. Как сообщал спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев, депутату предъявляли обвинение по таким статьям Уголовного кодекса, как «приготовление к преступлению», «массовые беспорядки», «насильственный захват власти» и «превышение власти».

По словам адвоката Гуляны Убалиевой, депутату вменяют госизмену, дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде.

В тот период Мадумаров был секретарем Совета безопасности и подписал с таджикской стороной документ, согласно которому киргизская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 га и длиной 275 м. Протокол был принят после переговоров в Худжанде. Чиновники тогда приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии госграницы до завершения ее демаркации и делимитации.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда Киргизии.

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Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 1 тыс. км, между странами не урегулирован вопрос о демаркации 460 км. Из-за этого в приграничных районах регулярно происходят столкновения между погранслужбами и местными жителями двух стран. В сентябре 2022 года конфликт вновь обострился, военные обеих стран обстреляли приграничные районы друг друга. В итоге стороны договорились отвести войска и ускорить работу по демаркации и делимитации госграницы.

Теги
Киргизия депутат оппозиционная партия задержание госизмена новости
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