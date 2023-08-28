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ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене

ФСБ: матрос Балтийского флота обвинен в государственной измене
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Матросу Балтийского флота предъявили обвинение в государственной измене. Расследование против него вела ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело зарегистрировано во Втором Западном военном окружном суде. Обвинение предъявлено по ст. 275 УК РФ. Суд пройдет в закрытом режиме.

Первым на уголовное дело обратило внимание издание «Медиазона» (признано Минюстом СМИ-иноагентом).

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Новости», Тюкин начал служить в Северном флоте в 2021 году, после окончания университета. По информации канала, молодой человек может быть связан с возможным терактом на корабле Черноморского флота, о предотвращении которого в июле отчитывалась ФСБ. При этом «Осторожно, Новости» писал, что Тюкина задержали еще в марте.

Тогда ФСБ сообщила о задержании подозреваемого, у которого изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. При этом следователи на тот момент рассматривали возможность возбуждения уголовных дел по ст. 205 УК (террористический акт), 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 УК (государственная измена) и 283 УК (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

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Балтийский флот дело о госизмене ФСБ теракт
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