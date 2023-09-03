Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Уразово

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ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — написал он.

Накануне Гладков сообщал об обстреле Уразово из реактивной системы залпового огня. В результате один человек погиб.

Еще двое пострадали: мужчина и женщина получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Врачи оценивают состояние раненых как тяжелое. Всего ракетные боеприпасы повредили 20 домов.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий и атаках дронов. По подсчетам РБК, чаще всего сообщения о беспилотниках поступают из Белгородской области.