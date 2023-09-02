Минобороны сообщило о четвертом за день дроне в Белгородской области

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Российские войска отразили атаку беспилотника, дрон сбит над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Инцидент произошел 2 сентября около 15:00. Других подробностей ведомство не приводит.

Это уже четвертый за день беспилотник, сбитый в Белгородской области. Утром были уничтожены два дрона самолетного типа, позже ведомство сообщило об отражении еще одной атаки БПЛА по региону в 12:45 мск. В результате обстрелов никто не пострадал.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе введен повышенный, желтый уровень террористической опасности.