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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало об уничтожении блиндажей ВСУ у Соледара

«РИА Новости»: российские мотострелки разбили блиндажи ВСУ у Соледара
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Военная операция на Украине

Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, уничтожили ближайшие к позициям России блиндажи украинских войск под Соледаром. Об этом рассказал «РИА Новости» неназванный военный, выполняющий задачи на этом участке.

По его словам, противник находился примерно в 200 м от позиций российской армии. Расчет беспилотника обнаружил два блиндажа ВСУ, затем артиллеристы уничтожили их минометным огнем «с трех выстрелов».

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). Украинский президент Владимир Зеленский в прошлом году называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для украинских сил.

Врио главы ДНР Денис Пушилин пояснял, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск. 13 января Минобороны России сообщило о переходе Соледара под полный контроль российских войск. Украинские военные пытаются вернуть город.

«РИА Новости» узнало об уничтожении блиндажей ВСУ у Соледара
«РИА Новости» узнало об уничтожении блиндажей ВСУ у Соледара

Теги
Персоны
ВСУ мотострелковая бригада Соледар
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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