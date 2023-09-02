Лю Шаобинь (Фото: Omer Kuscu / XinHua / Global Look Press)

Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку. Это следует из слов посла КНР в Анкаре Лю Шаобиня в интервью газете Aydınlık.

«Как Китай, мы желаем, чтобы Турция также присоединилась к БРИКС. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Мы будем расти вместе», — заявил посол.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

При этом Турция пока не подавала заявку на вступление в организацию. В июле газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума БРИКС Пурниму Ананд писала, что Анкара готовится в скором времени присоединиться к организации.

На 15-м саммите объединения, который проходил в ЮАР с 22 по 24 августа, в БРИКС пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года, когда председательство в БРИКС перейдет к России.