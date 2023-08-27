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Саммит БРИКС ,  
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Лавров не увидел необходимости делать из БРИКС альтернативу G20

Лавров: позиции расширенного БРИКС в «Большой двадцатке» укрепятся
Сюжет
Саммит БРИКС
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Alet Pretorius / Reuters)

После расширения БРИКС позиции объединения укрепятся в G20, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Министра спросили, станет ли расширенный БРИКС альтернативой G20. Лавров ответил, что сейчас в этом нет необходимости. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается никого «ущемлять».

Министр подчеркнул, что позиции уже расширенного БРИКС в «двадцатке» укрепятся. «Так что формально деление «Группы двадцати» на «семерку+» и БРИКС+ обретает практические черты», — добавил он.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22–24 августа. Главным итогом стало решение пригласить в объединение новых участников — официально заявки на членство подали 23 государства, всего желающих более 40.

Сейчас в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года в объединение БРИКС вступят еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), если официально примут приглашения.

Крупнейшая по размеру экономики страна, которая присоединяется к БРИКС, — Саудовская Аравия. Ее долларовый ВВП в текущих ценах по итогам 2022 года оценивается МВФ в $1,1 трлн — ровно половина от аналогичного показателя для России.

Лавров не увидел необходимости делать из БРИКС альтернативу G20
Лавров не увидел необходимости делать из БРИКС альтернативу G20

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G20 БРИКС Сергей Лавров расширение
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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