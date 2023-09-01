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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью силами ПВО сбит беспилотник
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Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью около 21:15 мск, сообщило Минобороны.

Других подробностей ведомство не приводит.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет.

Утром 1 сентября атаке беспилотников также подвергся город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Он попал по нежилому зданию и незначительно повредил фасад, пострадавших нет.

Теги
Украина Военная операция на Украине Белгородская область ПВО Минобороны
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