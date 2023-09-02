Зампостпреда в ООН заявил о риске прямого столкновения России и НАТО

Повышенный риск прямого столкновения России и НАТО есть, в том числе из-за вовлечения альянса в конфликт на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в прямом эфире в соцсети X (ранее Twitter).

Так он прокомментировал слова бывшего ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что в следующем году между США и Россией может начаться «горячая война».

«Не нам оценивать вероятность подобного сценария. <...> Мы неоднократно и настойчиво предупреждали, что ситуация довольно опасная и есть повышенный риск прямого столкновения России и НАТО», — сказал Полянский (цитата по ТАСС). Он отметил, что Североатлантический альянс «сильно вовлечен в конфликт на Украине» и «нельзя быть уверенным», в том, что, кроме вооружения, западные страны не отправляют на Украину своих военных.

Еще весной министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва и Вашингтон находятся «в горячей фазе войны», поскольку США снабжает Киев оружием. Глава российского МИДа отметил, что между двумя странами нужно поддерживать отношения. Он выразил надежду, «что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят».

В заявлении, которое члены НАТО сделали по итогам июльского саммита в Вильнюсе, говорилось, что альянс не стремится к конфликту с Россией и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения возможной эскалации, однако партнером Россию больше считать не может.