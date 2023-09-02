Минобороны сообщило о перехваченном над Белгородской областью дроне

Российские военные перехватили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«1 сентября около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого военное ведомство докладывало, что еще один украинский дрон был уничтожен в регионе около 21:15 мск 1 сентября.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух сбитых системой ПВО воздушных целях в Корочанском районе и Яковлевском городском округе региона. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Утром 1 сентября система ПВО сработала в Белгородском районе области, там был сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет, уточнял губернатор Гладков.