Путин поздравил российских и киргизских школьников с Днем знаний

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии по случаю строительства в Киргизии трех школ с обучением на русском языке и поздравил российских и киргизских школьников с Днем знаний. Стенограмма с мероприятия, в котором президент принимал участие по видеосвязи, опубликована на сайте Кремля.

«Пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», — сказал Путин.

Киргизию в своем выступлении президент назвал дружественной страной и стратегическим партнером, а также пожелал всему дружественному киргизскому народу счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Новые российско-киргизские школы будут построены в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в этих учреждениях, строительство которых ведется за счет Российской Федерации, будет проходить на русском языке. Окончание строительства запланировано на 2026 год. Всего, по его словам, к 2027 году планируется строительство девять школ в семи городах и двух селах Киргизии, обучаться в них будут 11 тыс. детей.

Обучение в этих школах планируют вести одновременно по российским и киргизским учебным стандартам. «Я считаю, что это очень важно, потому что выпускники получат сразу два аттестата: и российский, и киргизский», — сказал президент.

Всего, по словам Путина, в Киргизии сейчас работает 251 школа с преподаванием на русском языке, еще в 416 школах русский изучается наряду с киргизским и другими языками.