Россияне стали чаще интересоваться бюджетными букетами к 1 сентября

Большинство российских школьников (71%) планируют дарить цветы учителям на 1 сентября, их родители потратят на букеты в среднем от 1 тыс. до 5 тыс. руб. При этом доля тех, кто предпочтет недорогой букет, выросла по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных опроса страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие» (есть у РБК).

Потратить на букет на 1 сентября до 1 тыс. руб. планируют 38% опрошенных. В прошлом году таких было 29%. Еще 16% купят цветы по цене до 3 тыс. руб., а каждый четвертый предпочтет букет стоимостью до 5 тыс. руб. 11% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.

Опрос проводился в августе среди 1272 россиян из всех федеральных округов России.

Каждый четвертый россиянин (23%) планирует преподнести цветы нескольким учителям, а не только классному руководителю. Еще 28% участвуют в покупке общего букета от всего класса. А 29% вообще не будут дарить цветы учителям на первое сентября — за год количество отказавшихся от данной традиции выросло на 11%.

Преподносит букеты учителям ежегодно каждый пятый респондент (21%). Еще 25% считают, что нужно благодарить учителей за их труд, а 16% относятся к цветам для учителей на первое сентября равнодушно и дарят не каждый год. 38% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.

Абсолютное большинство россиян (87%) отмечают, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом. Общероссийский индекс букета — соотношение расходов на цветы к общим тратам на подготовку к школе — вырос в полтора раза.

Индекс букета оказался самым высоким в Краснодаре и Ростове-на-Дону — 4,9 и 5,5 соответственно (во столько раз сборы в этих регионах обходятся дороже букетов). Самым низким — в Самаре (10,6) и Воронеже (10).

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Еще 17% россиян собирают микс из разных цветов. Большая часть опрошенных (60%) покупают букеты в школу днем или вечером 31 августа, а 25% — утром 1 сентября.