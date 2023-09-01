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Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии

Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии

Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии
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Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии. Главы государств приняли участие в мероприятии в дистанционном формате.

Школы построят в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в них будет проходить на русском языке. Финансирование строительства будет осуществляться из российского бюджета. Открытие школ запланировано на 2026 год.

«Всего же в ближайшие годы — до 2027-го — Россия планирует построить девять школ в семи городах и двух селах республики. В них будет обучаться более 11 тыс. детей», — рассказал Путин.

Президент также отметил, что в Киргизии уже работает 251 русскоязычная школа, еще в 426 школах русский изучается наряду с киргизским и другими языками.

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Владимир Путин русский язык Садыр Жапаров Киргизия школы
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