Больше десятка рейсов в Москве ушли на запасные аэропорты из-за дрона

Росавиация: 14 самолетов ушли на запасные аэропорты во время ограничений в Москве

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Из-за ограничений полетов в целях безопасности в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на запасные аэродромы ушли 14 самолетов, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов. Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — рассказали в пресс-службе. В Росавиации добавили, что все аэропорты региона возобновили работу в 8:30 мск.

В пресс-службе Внуково РБК сообщили, что ограничения на прилет и вылет ввели в 5:37 мск — часть рейсов перенаправили на другие аэродромы московского авиационного узла. «В 6:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 7:28 все ограничения на полеты сняты», — говорится в сообщении. По данным «РИА Новости», в Домодедово ограничения действовали с 5:39 по 8:00 мск.

Рано утром 1 сентября во Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, еще 20 отменили. Телеграм-канал Baza писал, что там объявили план «Ковер». Его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Некоторые самолеты направили в другие аэропорты — в Шереметьево и Нижний Новгород.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 7:20 сообщил, что в подмосковных Люберцах ПВО сбила беспилотник на подлете к столице. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. Накануне 45 самолетов из-за мер безопасности в Домодедово, Внуково и Жуковском перенаправили на запасные аэродромы. Собянин сообщал, что в Воскресенском районе Подмосковья ПВО сбила беспилотник. Данных о пострадавших и разрушениях не было.